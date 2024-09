Lerici illumina la Giornata della Pace con l'arte di Rotelli

In occasione della Giornata Internazionale della Pace il Comune di Lerici (La Spezia ha ospitato un'opera artistica inedita di Marco Nereo Rotelli che vede protagonisti del presente e del futuro i bambini. Per celebrare la pace quest'anno Lerici ha accolto l'istallazione luminosa e la mostra 'Lerici regala un sogno' nel quale sono stati coinvolti circa mille bambini delle scuole dell'infanzia e primarie che si sono espressi con i loro disegni a tema.

L'evento si celebra con poche ore di differita anche in Equador e poi a Roma fra la via Sacra del Colosseo e la sede del Parlamento Europeo in contemporanea con altre nazioni del mondo come Giappone, Paesi Bassi e Usa.

Rotelli leggendo il libro 'La Piccola Guida del Mondo per Bambini' della docente Simona Paravani ha ideato uno scenario spettacolare, la città 'vestita' con i disegni dei bambini.

L'artista della luce dopo aver raccolto le piccole opere provenienti dalle scuole di Lerici, assieme ad Antonio Giannelli curatore del progetto "Colors for Peace" ha elaborato un'installazione esposta al pubblico, un immenso collage dinamico e immersivo. I bambini diventano così i veri protagonisti trasformando un luogo in un immenso disegno di luce e aiutando gli adulti a guardare il mondo con gli occhi della purezza, con mente fresca, con sguardo nuovo.

La mostra e l'installazione luminosa organizzate a Lerici, oggi in occasione della celebrazione della Giornata della Pace in programma a Roma sono in vetrina mondiale attraverso la presentazione di una clip video su un maxi schermo collocato presso la sede di rappresentanza del Parlamento Europeo nella capitale italiana.



