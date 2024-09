Un pezzo di cemento pesante circa un chilogrammo è precipitato dal viadotto Bisagno lungo l'autostrada A12 a Genova cadendo in un'area pubblica in via delle Gavette. Non risultano persone coinvolte.

Il blocco d'intonaco è caduto in un'area attrezzata dove i residenti portano a far giocare i cani. Il viadotto autostradale Bisagno lungo 593 metri è gestito da Autostrada per l'Italia.





