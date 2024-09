Prima gioia in serie A per il Venezia che batte 2-0 il Genoa in uno degli anticipi del sabato.

Busio e Pohjanpalo firmano il successo della formazione veneta che con i tre punti conquistati oggi fanno un balzo in classifica. Il Genoa è apparso sottotono ed è uscito mentalmente dal campo dopo il gravissimo infortunio alla caviglia subito da Malinovsky, portato d'urgenza in ospedale a inizio ripresa.





