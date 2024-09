Salone Nautico, sabato diretta su Rai3 per scoprire novità

Una diretta su Rai3 per coprire tutte le novità della nautica e del mare in diretta nazionale da Genova e dal Salone internazionale della nautica, sabato 21 settembre dalle 11 alle 12 su Rai3. Lo Speciale della Tgr, curato dal caporedattore Luca Ponzi e da Pierpatrizia Lava, sarà un viaggio tra gommoni, barche a vela, yacht: insieme ai due conduttori, Stefano Picasso e Lucia Pescio, ci saranno numerosi ospiti che discuteranno su come questo settore sia trainante per l'economia italiana. Saranno tanti anche i campioni olimpici che interverranno in diretta, raccontando il loro rapporto con la fatica, lo sport, il mare.

Lo Speciale della Tgr sarà inoltre un viaggio nel Salone che cambia, dal nuovo ingresso al palasport fino alla torre piloti, ideata da Renzo Piano. Sarà possibile anche scoprire il santuario dei cetacei e salire a bordo delle regine del mare, le barche a vela che hanno fatto la storia.



