Salone Nautico Genova certificato per progettazione sostenibile

Le aziende delle filiera nautica stanno investendo per ridurre l'impatto ambientale e il Salone Nautico di Genova non resta indietro. Dopo aver iniziato il percorso nel 2020 con l'adozione del sustenaibility honour code, per condividere i propri principi di sostenibilità con gli espositori e i soggetti coinvolti nel processo di organizzazione e allestimento oggi ha ricevuto da Rina services la certificazione ISO2021 per la progettazione sostenibile dell'evento. "Come le nostre aziende anche noi come Salone Nautico ci siamo posti un obiettivo importante" dice Marina Stella, direttore generale di Confindustria nautica. "La certificazione vuol dire un evento che porti valore alla comunità e venga realizzato con le migliori pratiche relative alla mobilità, alla gestione dei rifiuti. Una serie di politiche che i Saloni nautici (la società di Confindustria nautica che organizza il Nautico, ndr) si sono date e che poi noi seguimo in fase di progettazione e implementazione" dice Paolo Moretti, ad di Rina Services. E se l'esame sarà superato alla fine della manifestazione arriverà anche una seconda certificazione, non solo della progettazione ma dell'evento. Sotto la lente ora ci sono la mobilità per l'accesso al Salone e la gestione dei rifiuti, ma è già partito il lavoro per allestimenti più green: nel padiglione B al piano superiore gli stand sono realizzati con pareti di tessuto steso su cornici di alluminio che consentono un abbattimento della CO2 di circa l'87% rispetto al legno tamburato a parità di superficie allestita. "La certificazione ISO 20121 per la progettazione sostenibile del Salone Nautico Internazionale di Genova è la dimostrazione tangibile del fatto che quello della sostenibilità non è solo il filo guida dell'evento, ma la sua concretizzazione nell'architettura reale di tutto quello che potete vedere qui intorno a noi" commenta Andrea Razeto, presidente de I Saloni Nautici.

E parla di sostenibilità a tutto tondo anche il Mou, memorandum of understanding firmato sempre oggi al Salone Nautico da Confindustria nautica e Rina services che segna l'inizio di un percorso comune per impostare una roadmap di servizi e attività in accordo con i criteri Esg, ambiente, società e governance rivolti all'intera catena di valore della nautica.



