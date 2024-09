Liguria: nasce il 'Patto civico riformista' per Orlando senza Iv

A sostegno del candidato del campo largo alla presidenza della Regione Liguria Andrea Orlando nasce il 'Patto Civico Riformista', una lista centrista che si presenterà alle elezioni regionali comprendendo i simboli di Alleanza Civica Liguria, Azione con Carlo Calenda, Movimento Repubblicani Europei, ma al momento non di Italia Viva.

Lo annunciano le forze civiche e riformiste in una nota congiunta che dà vita alla lista "credendo nella possibilità di tornare a fare crescere l'economia ligure, assumendo come principio guida 'il fare, ma fatto bene!'". La lista "è ancora aperta alle forze progressiste disponibili a dare anche col simbolo il loro contributo".

"Noi liguri abbiamo bisogno di uscire dall'isolamento logistico, di inaugurare nuove politiche capaci di dar vita ad infrastrutture per supportare le industrie già presenti e nuovi insediamenti industriali compatibili con una visione di sviluppo altamente tecnologico e rispettoso dell'ambiente e delle persone. - rimarcano le tre forze politiche nella nota - Abbiamo bisogno anche di nuovi presidi ospedalieri e un nuovo modello di gestione della sanità territoriale. Crediamo sia necessario accrescere le conoscenze e le competenze del nostro patrimonio più importante, quello costituito dalle persone, giovani e adulti: istruzione, formazione, aggiornamento continuo".



