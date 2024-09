Liguria: FdI, prima cosa da fare nella sanità è rivedere Alisa

"La prima cosa da fare nella sanità, se il centrodestra continuerà a governare la Regione Liguria, è rivedere il ruolo dell'Azienda ligure sanitaria, Alisa oggi è un doppione dell'assessorato e non serve a nulla, Alisa è il vulnus della sanità ligure, dovrebbe coordinarla ma non lo fa, potremmo avere cinque Asl e un assessorato che funzioni in modo forte per avere una regia complessiva". Così il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Matteo Rosso nel corso della conferenza stampa per presentare i candidati del partito alle elezioni regionali chiede al candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria Marco Bucci di cambiare rotta su Alisa rispetto alla Giunta Toti. "Credo che la svolta importante per la sanità ligure è dare a un assessore forte con una macchina dell'assessorato forte la capacità di governare la sanità ligure, interviene Rosso - da vent'anni abbiamo un sfilacciamento, le Asl spesso non si parlano tra loro, ritengo che non si possa più avere Alisa e un assessorato alla Sanità, non sai mai di chi sono le colpe ed è uno scaricabarile, l'assessorato deve decidere e comandare".

Chiuderà Alisa? "Non posso rispondere adesso, - replica Bucci a una domanda dei cronisti - prima faccio il presidente poi vediamo, il programma l'ho già detto qual è, certamente ai cittadini non interessa Alisa, ai cittadini interessano i servizi, dall'azzeramento delle liste d'attesa ai nuovi ospedali, dai pronto soccorso alla motivazione del personale sanitario".



