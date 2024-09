Leonardo, Cingolani 'ottimi auspici su gara inglese elicotteri'

"Ci sono una serie di cose che stiamo facendo insieme, anche sul fronte del caccia strategico di nuova generazione fatto insieme, direi che gli auspici sono ottimi". Lo ha detto l'amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani rispondendo a una domanda sull'offerta da un miliardo che l'azienda ha avanzato per la gara del governo inglese sugli elicotteri, a margine dell'evento dedicato a Guglielmo Marconi al Salone Nautico di Genova. "Ho incontrato il premier inglese Starmer poco tempo fa e ci siamo scambiati tutte le informazioni necessarie. C'è una grossa gara del governo inglese che riguarda gli elicotteri, gli abbiamo ricordato che abbiamo una fabbrica in Inghilterra, dove lavorano migliaia di persone, e se lo stesso governo dove portiamo lavoro e investiamo non ci fa vincere le gare ci chiediamo perché dobbiamo restare lì - dice Cingolani -. Credo che l'Italia, Leonardo, sia il più grosso investitore esterno in Uk. A Starmer abbiamo fatto presente la situazione, lui è al corrente. C'è una serie di cose che stiamo facendo insieme. Poi ci sono gare da vincere e si vincono perché uno ha un prodotto buono a un prezzo giusto, ma la situazione è molto positiva. Gli auspici sono ottimi".



