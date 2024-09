Il Teatro Sociale di Camogli va avanti con Govi/Solenghi

Sarà Tullio Solenghi a inaugurare la nuova stagione del Teatro Sociale di Camogli. Dopo il successo delle passate stagioni nei "Maneggi per maritare una figlia", Solenghi rivestirà i panni di Gilberto Govi in "Pignaverde e Pignasecca". L'appuntamento sarà a partirà dal 4 ottobre con repliche fino al 9. Il nuovo cartellone fino a dicembre è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta sul palcoscenico del teatro in mezzo alla scena della commedia goviana dal presidente Maurizio Castagna e dal sovrintendente e direttore artistico Giuseppe Acquaviva, alla sua terza stagione al comando del palcoscenico di Camogli.

Con loro sono intervenuti il sindaco di Camogli Giovanni Anelli, la delegata alla cultura del Comune di Genova Barbara Grosso, la consigliera comunale di Genova Elena Manara, oltre a vari interpreti e artefici del cartellone. Il Sociale è diventato ormai un palcoscenico non solo di "ospitalità" ma di produzione. "Pignaverde e Pignasecca", coproduzione del Sociale con il Teatro Nazionale, sarà il titolo di punta del "III Festival Gilberto Govi e la maschera genovese"; Solenghi firmerà anche la regia dello spettacolo: "Govi - ha detto il simpatico attore intervenendo con tutta la compagnia - ha interpretato 28 commedie. Se la salute mi assiste ci vedremo fino al 2052".Da un'idea di Margherita Rubino e Giuseppe Acquaviva nasce inoltre un breve ciclo "collaterale" di conversazioni (ore 18, ingresso libero) sull'avarizia che coinvolgerà Roberto Vecchioni (1° ottobre), Tullio Solenghi (7 ottobre) e Paolo Rossi (14 ottobre).Il Festival goviano sarà completato da alcune commedie cosiddette "minori": "In pretûa" e "Do '48" messi in scxena da "I Villezzanti" (12 ottobre), "Impresa trasporti" con la Compagnia Teatro d'Allarme (13 ottobre). Il ciclo "concerti aperitivo", lanciato con successo nelle passate stagioni sarà replicato con un programma alquanto vario: si passerà dal jazz ai giochi di prestigio agli ormai tradizionali "omaggi" a celebri voci del passato. Ampio spazio anche alla musica classica. Due saranno le orchestre ospiti. Quella del Teatro Goldoni di Livorno si esibirà venerdì 1°novembre, mentre nei concerti aperitivo della domenica mattina sarà la giovane Orchestra Paganini diretta da Vittorio Marchese (alla quale Acquaviva ha lodevolmente offerto la "residenza") a esibirsi nei giorni 3 novembre, 1° e 15 dicembre. Protagonista dello spettacolo di Capodanno sarà poi il simpatico attore genovese Enzo Paci. Infine il Teatro Ragazzi, rivolto alle famiglie e alle scuole, a cura come sempre di Maria De Barbieri. Cinque gli spettacoli fino dicembre. Il primo, il 10 novembre (ore 17) sarà Alì Babà con i burattini disegnati da Lele Luzzati e realizzati da Bruno Cereseto.



