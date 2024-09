Derby Genova, appello prefetto e questore contro la violenza

Riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato alla predisposizione delle misure di sicurezza per l'incontro di calcio Genoa-Sampdoria, valevole per la Coppa Italia 2024/2025, che si svolgerà allo stadio "Luigi Ferraris" mercoledì 25 settembre. Si è trattato di un secondo punto di situazione congiunto dopo la riunione del 28 agosto in cui erano state definite la campagna di ticketing e le misure organizzative di prevenzione.

Alla seduta di ieri hanno preso parte i vertici delle Forze di Polizia, i rappresentanti del Comune di Genova, il presidente del Genoa cfc e i delegati della Uc Sampdoria spa e della Luigi Ferraris srl. La competizione, si legge nella nota della prefettura, "costituisce per tutta la città un'occasione di festa e di celebrazione delle proprie squadre e richiede quindi grande senso di responsabilità da parte di tutti coloro che vorranno manifestare sostegno e apprezzamento per gli atleti.

Tutti gli intervenuti alla riunione hanno condiviso l'auspicio che gli episodi di violenza registrati negli scorsi mesi non abbiano più a ripetersi, che la partita si svolga in un clima di sana rivalità sportiva e che il senso di appartenenza ad una squadra non degeneri in comportamenti aggressivi".

Prefetto e il Questore hanno rivolto alle due società sportive un appello "affinché i valori primari dello sport - amicizia, inclusione, solidarietà e rispetto - prevalgano sulle contrapposizioni violente tra tifoserie che si sono verificate recentemente ed il sostegno alla squadra del cuore venga manifestato dai tifosi in modo civile".

Nella riunione sono state predisposte anche le linee guida per il servizio di ordine pubblico, che verrà dispiegato con ampio anticipo rispetto all'orario di inizio della gara e mantenuto fino a cessate esigenze, per garantire un regolare avvicinamento, afflusso e deflusso dallo stadio oltreché un regolare svolgimento dell'incontro di calcio.



