Calcio: Sampdoria, Sottil "questo non è un villaggio vacanze"

Andrea Sottil vuole voltare pagina dopo la brutta sconfitta col Cosenza e chiede alla sua Sampdoria di reagire già dalla sfida di domani al Ferraris contro il Sudtirol: "Questo non è un villaggio vacanze…, ho chiesto ai ragazzi di resettare le sconfitte, e farò altrettanto quando arriveranno le vittorie. Contano solo due cose: il qui e adesso, la squadra vuole invertire la rotta e si è allenata bene.

Abbiamo qualità e i ragazzi stanno lavorando duro. Insieme usciremo da un momento che può capitare, ma c'è unione e consapevolezza per questo motivo sono convinto che saremo in grado di ripartire già da domani", spiega il tecnico blucerchiato che ritrova dopo l'infortunio l'attaccante Tutino pronto a fare coppia in avanti con Coda. Poi Sottil spiega la situazione in infermeria: " Kasami ha recuperato la condizione ed è a completa disposizione: e' molto attaccato alla Sampdoria.

Ferrari deve ritrovarsi dopo problemi alle ginocchia ma lavora con serietà. Romagnoli sta molto meglio ed è regolarmente a disposizione". Poi analizza la sfida di domani: " Mi sono meravigliato a Cosenza, ho capito cosa è capitato ma adesso non pensiamoci più. Il Sudtirol è una squadra che merita il massimo rispetto ed è in salute. Ai miei ragazzi chiedo di essere lucidi e sereni giocando con disinvoltura"



