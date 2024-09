Calcio: D'Angelo e il derby, emozioni ma concentrazione

"Un derby è una partita da vivere al massimo delle emozioni, sapendo che in campo bisogna essere però calmi. Conosciamo l'importanza della partita, per i punti in palio e per il fatto campanilistico. Rimane comunque una partita di calcio e credo i ragazzi siano concentrati per fare una bellissima partita". Sono le parole di Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, in vista della partita contro la Carrarese di domenica pomeriggio. Sfida tra due città di regioni diverse ma distanti solo una trentina di chilometri, che tornano ad affrontarsi in serie B dopo 77 anni. Spezia secondo in classifica e imbattuto nelle prime cinque giornate, Carrarese in zona retrocessione e con quattro sconfitte già subite. Ma D'Angelo non si fida: "Hanno giocato molto bene con la Cremonese, con il Sudtirol e con il Sassuolo. Lo scorso anno ha fatto benissimo in campionato, sono una squadra con lo spirito che serve, messa bene in campo. Servirà una partita di grande attenzione". Con Sarr e Kouda sicuri assenti, ci sono altri calciatori non al cento per cento tra gli aquilotti. "Elia lo stiamo valutando, domani in rifinitura decideremo il da farsi - dice D'Angelo -. Colak è quasi pronto, ha un po' meno minutaggio sulle gambe ma è pronto. Reca non ha novanta minuti perché è rientrato da poco, ma è importante che possa giocare una porzione di gara. Possiamo spostare Vignali a sinistra o magari Cassata. Abbiamo sei centrocampisti e tutti hanno già giocato.

Anche Degli Innocenti ha fatto bene all'esordio. Ho una scelta abbastanza ampia, proveremo a costruire il giusto mix di caratteristiche".



