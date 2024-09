Salone: La Russa, è motivo di orgoglio e regalo all'Italia

"È veramente un motivo di orgoglio per me essere qui oggi a Genova. La mia famiglia ha una casa in Liguria da più o meno sessant'anni e un po' mi considero ligure.

Come tutti i liguri, come tutti i genovesi, ho l'orgoglio di appartenere a una storia antica. C'è un connubio indissolubile tra la città e il mare. Eccolo qua, questo mare, questo porto che è il primo d'Italia, il secondo d'Europa, credo, e che costituisce la sintesi tra la città e l'industria". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa alla cerimonia di apertura del 64° Salone Nautico di Genova.

"Voglio fare un ringraziamento particolare al sindaco Bucci per quello che ha dato, che ha saputo dare in questi ultimi anni, per essere stato capace di un grande salto in avanti anche con il salone che è un appuntamento che si rinnova ogni anno e che riunisce l'attenzione del mondo su quello che è un aspetto fondamentale del Made in Italy. Credo che i numeri che avete già detto, duecentomila occupati nel settore, duecentomila metri quadri di esposizione, le più belle macchine, siano un elemento".

"Il Salone Nautico, è un regalo a tutta l'Italia, alla sua credibilità nel mondo, alla sua capacità di indicare strade, di percorrere rotte, di navigare".



