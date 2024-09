Orlando, noi contro privatizzazione porti, è idea pericolosa

"Sui porti, dopo avere letto le dichiarazioni dell'onorevole Tajani, dico che noi siamo contro la privatizzazione, perchè il paragone con il porticciolo di Rapallo non sta in piedi, a Rapallo ci sono degli yacht, dai porti liguri passano beni assolutamente necessari per le nostre imprese e le nostre famiglie. L'idea di una privatizzazione dei porti è un'idea molto pericolosa e infatti è stata seguita in pochissimi paesi". Lo ha detto il candidato del centrosinistra in Liguria Andrea Orlando che ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico di Genova.

"Il Salone è una grande eccellenza italiana, negli anni la nautica in Liguria è cresciuta. Propongo di costruire, mettendo insieme le imprese della nautica , l'università e la Regione, un grande centro internazionale per la nautica sostenibile. In alcuni settori ha ritardi nel passaggio a materiali e combustibili sostenibili e la Liguria può essere il posto in cui si fa la differenza" ha aggiunto Orlando.



