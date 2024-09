Liguria: incontro Bucci-Orlando al Salone Nautico di Genova

Primo incontro di persona tra i candidati dei due maggiori schieramenti alle regionali della Liguria oggi al Salone Nautico di Genova. Il sindaco Marco Bucci per il centrodestra e Andrea Orlando per il centrosinistra si sono salutati e hanno parlato per diversi minuti tra loro sotto al palco prima dell'inizio della cerimonia di inaugurazione del Salone di Genova. Dopo le schermaglie dei giorni scorsi sul 'potenziale criminogeno della regione' che secondo Orlando è emerso dall'inchiesta e le battute del sindaco - "Orlando chi?" - oggi il confronto, sotto gli occhi dei tanti invitati alla rassegna nautica, con Orlando molto loquace e Bucci molto attento ad ascoltare. Poi entrambi in posa, insieme, per i fotografi. Stretta di mano e sorrisi.

Poco prima, Bucci era arrivato al Salone Nautico incontrando all'ingresso Beppe Grillo, che è alle prese con la disputa con Giuseppe Conte per la leadership del Movimento 5 Stelle. Il comico era in compagnia del parlamentare 5 Stelle Pirondini, che ha già dato il suo appoggio a Orlando per le elezioni liguri.

Grillo ha poi lasciato il sindaco per aggirarsi tra i pontili a vedere le barche mentre Pirondini è rimasto ancora a parlare con Bucci, il rivale del centrosinistra a fine ottobre.



