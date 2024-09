'Ha lombalgia' ma è dissezione aortica e muore, medici indagati

Dimesso tre volte dall'ospedale con la diagnosi di una lombosciatalgia muore otto giorni dopo per una dissezione aortica. La vittima di quella che per la procura di Genova è una colpa medica è Daniele D'Amato, 48 anni zio della campionessa olimpica Alice vincitrice della medaglia d'oro alla trave. Per quella morte, il pubblico ministero Francesca Rombolà ha chiesto il rinvio a giudizio per due medici rispettivamente dell'ospedale di Novi Ligure e del San Martino di Genova (difesi dagli avvocati Gianluca Franchi, Salvatore Leggio, Antonio Rubino e Giuseppe Caccamo). La vicenda risale al 2021. D'Amato, secondo quanto denunciato dai familiari assistiti dall'avvocato Alberto La Camera, si è presentato il 23 maggio in ospedale con forti dolori e la pressione molto alta. Qui viene visitato da un medico a gettone che non riesce nemmeno ad accedere al sistema informatico visto che non è dipendente. D'Amato firma per le dimissioni e va via alle 7 del mattino. Un paio di ore dopo è tornato nello stesso ospedale, con l'elicottero, lamentando dolore lombare dopo sforzo nella giornata precedente in ernia discale. Al secondo accesso, scrive il pm nella sua richiesta di rinvio a giudizio, il dottore ha omesso "di completare la raccolta anamnestica e l'esame obiettivo del paziente non eseguiti esaustivamente al precedente accesso per agitazione del paziente, omette altresì di eseguire ulteriori accertamenti e di ripetere gli esami del sangue, fissando erroneamente la diagnosi in lombalgia muscolo scheletrica senza approfondire il caso mediante osservazione clinica e l'esecuzione di ulteriori esami".

Inoltre, sempre a parere dell'accusa, non lo avrebbe trattenuto in osservazione ma lo ha dimesso poco prima delle 14.

Quattro ore più tardi D'Amato è andato al pronto soccorso del San Martino sempre lamentando una lombosciatalgia acuta. Qui è stato preso in carico da un medico che gli ha prescritto una radiografia alla colonna lombosacrale. A quel punto è subentrato un secondo medico che ha controllato i risultati, ha effettuato una visita ortopedica e fissato "erroneamente la diagnosi in lombalgia muscolo scheletrica senza approfondire il caso e omettendo di trattenere il paziente in ospedale per adeguato monitoraggio", dimettendolo poco dopo le 21.

Tre giorni dopo, però, lo zio della campionessa è tornato di nuovo in ospedale dove sono stati fatti accertamenti più completi. Il 28 gli è stata diagnosticata una dissecazione aortica ed è stato deciso per un intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo è deceduto il 1 giugno.



