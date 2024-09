Formenti (Nautica), assurdo aspettare 4 anni per codice

"Grazie al ministro Salvini per aver fatto arrivare in porto il regolamento attuativo del Codice della nautica. Lo aspettavamo e finalmente un ministro, dopo altri tre, ci è riuscito. Ma l'industria non può dover aspettare quattro anni sia per il codice stesso che per i relativi decreti attuativi, perché il mercato ha regole molto più veloci e spietate e non aspetta chi rimane indietro". Lo ha detto il vicepresidente di Confindustria Nautica e amministratore delegato di Zar Formenti, Piero Formenti, all'inaugurazione del 64 esimo Salone Nautico internazionale di Genova. "Nel disegno di legge sulla blue economy - aggiunge, dopo aver ricordato che la nautica attraversa le competenze di più ministri - abbiamo avanzato una proposta che crediamo di interesse generale per tutto il custer del mare: prevede che, senza modificare poteri e competenze dei ministri e dei ministeri, quando è necessario si diano pareri congiunti su atti normativi ma che lo si faccia con data e luogo certi, con tutte le amministrazioni interessate assieme come avviene in conferenza dei servizi".



