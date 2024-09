Faida tra stranieri in carcere a Sanremo, poliziotti feriti

Una faida tra detenuti di nazionalità albanese e marocchina è in corso nel carcere di Sanremo, dove da diversi giorni si verificano disordini durante i quali sarebbero stati feriti alcuni agenti. Lo denuncia il sindacato Uspp della polizia penitenziaria, che dichiarato lo stato di agitazione e ora chiede un incontro il prefetto di Imperia.

"È notizia di poche ore fa, di ulteriori disordini all'interno della casa circondariale di Sanremo - dichiara Guido Pregnolato, segretario ligure del sindacato -. Continua la faida tra detenuti di diverse etnie. Il penitenziario è nel caos. In mattinata un ragazzo nordafricano è stato brutalmente aggredito da un gruppo di albanesi e, successivamente, nel riportare l'ordine all'interno delle sezioni, il personale di polizia penitenziaria è stato assalito da un gruppo di detenuti che volevano vendicare il pestaggio del proprio connazionale".

Pregnolato denuncia violente aggressioni e detenuti in possesso di telefoni cellulari che addirittura "indisturbati si filmano in diretta sui social all'interno delle celle. E' ora di dire basta. Vista l'incapacità gestionale dei vertici locali al fine di ripristinare la legalità e migliori condizioni lavorative, oggi, abbiamo dichiarato lo stato di agitazione della categoria, chiedendo anche un incontro urgente con il prefetto, fortemente preoccupati per le possibili ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica del nostro territorio".





