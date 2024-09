Cecchi, nautica ha fatturato un miliardo in più nel 2023

Un miliardo di euro in più, pari al 13,6% di crescita sul 2022. Il fatturato della nautica italiana nel 2023 è arrivato a quota 8,33 miliardi, cioè il nuovo massimo storico. E' il dato ufficializzato oggi in occasione dell'inaugurazione del 64esimo Salone Nautico internazionale di Genova, contenuto nel report dell'ufficio studi "La nautica in cifre Log". Il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi lo annuncia dal palco subito dopo la cerimonia di apertura con l'alzabandiera e il suono delle sirene. "Questo settore ha creato una filiera di oltre 200 mila posti di lavoro e ha bisogno di regole chiare e competitive per confrontarsi con la concorrenza internazionale - dice Cecchi, che oggi festeggia il suo ultimo Salone Nautico -. La nostra industria nautica ha quasi triplicato il fatturato negli ultimi otto anni.

Raggiungendo a fine 2023 il record storico di oltre 8 miliardi, superando di 30 mila addetti diretti, il 7% in più, il 2022. L' export di unità da diporto ha raggiunto il suo massimo storico nel 2023".



