Bucci, Salone nautico è orgoglio, settore cresce a doppia cifra

"Per noi è un momento di grande orgoglio. Per la città, per la Liguria e per tutti quelli che ci hanno lavorato. Il fatto di avere tanta gente che verrà qui sarà la dimostrazione della gratitudine e del fatto di aver fatto un gran bel lavoro". Così Marco Bucci sindaco di Genova dal palco durante la cerimonia ufficiale di inaugurazione del 64°Salone nautico di Genova.

"La città di Genova è sempre stata vicinissima al salone - ha aggiunto Bucci -. Questa è la 64esima edizione ed essere sulla breccia da 64 anni non è uno scherzo. E noi vogliamo che si continui a lavorare cosi. 'We are made of sea' non è solo un motto. È una caratteristica di noi che viviamo a Genova e che viviamo in Liguria. È una caratteristica di tutti quelli che vanno per mare abituati ad affrontare le onde del mare brutto e del mare bello e ad adattarsi a qualunque situazione Questo è il grande messaggio che viene da quella scritta. Vuol dire che siamo capaci a essere flessibili affrontare situazioni difficili e sappiamo che prima o poi il mare si calma e arriveranno anche le situazioni più facili, questa è la forza che ci fa andare avanti".

Bucci ha poi sottolineato il valore commerciale di un "business come quello della nautica italiana che sta crescendo nel mondo a doppia cifra".

"Orgoglio, passione e visione sono queste le tre cose che ci hanno caratterizzate e continueremo così. Orgoglio di andare per mare. Passione per una cosa che è veramente anche quello che riusciamo a fare con le nostre mani. Visione del futuro e saper adattarsi a futuro prima che questo ci sommerga. Questo è il grande messaggio che voglio dare a tutti voi oggi. Il salone continuerà nei prossimi anni: Genova darà uno spazio ancora migliore. Ogni anno ci sono 5 o 10.000 metri quadrati in più.

Avremo qui il Salone nei prossimi anni e sarà il salone più bello del mondo" ha concluso Bucci.



