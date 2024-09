Titolare centro congressi Genova nega sala a Casapound

Il convegno di Casapound 'Ucraina, trincea d'Europa' previsto per sabato 21 settembre non si farà al Bibi. Service di via XX Settembre. Lo ha deciso la titolare dell'azienda Giuliana Nastase. A diffondere la notizia Genova antifascista che dopo i tafferugli di mercoledì scorso per la conferenza stampa di Forza nuova in vista delle elezioni regionali che hanno portato a 10 denunce aveva annunciato una nuova protesta per impedire il convegno.

"Nella mail di richiesta si sono presentati come un'associazione che raccoglieva generi alimentari per i bisognosi. Io non avevo libero il salone e così gli ho proposto una sala per 30 persone, ma per un evento così non sarebbe adatta" dice Nastase che aggiunge "Mi reputo libera di decidere a chi affittare la sala. E qui posto per gli estremismi non ce n'è. Il mio lavoro principale è quello di organizzare eventi formativi. Poi c'è la sala convegni ma d'ora in poi la affitterò solo a clienti selezionati che conosco bene". Nastase spiega che al momento della prenotazione della sala "non mi è stata nemmeno mandata la locandina dell'evento". E chiarisce: "Io non voglio che si creino problemi né con i condomini del palazzo, e nemmeno in città. Questo insomma non è il posto per loro".



