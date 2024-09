Calcio: Genoa, centinaia all'apertura del nuovo store ufficiale

Centinaia di tifosi hanno sfidato la pioggia per salutare l'inaugurazione del nuovo Genoa Store in piena Via XX Settembre nel cuore della città. A tagliare il nastro il direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella e l'assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli ma soprattutto tre giocatori: Stefano Sabelli, Vitinha e Koni De Winter, l'autore del gol del pareggio domenica scorsa contro la Roma.

"Cercavamo da tempo una soluzione e siamo contenti di averla trovata qui nel cuore della città-ha sottolineato il dg rossoblù Ricciardella-. C'è poi il progetto di Piazza Banchi (a due passi dal Porto Antico,ndr) per uno store di dimensioni maggiori sia per il concept che per l'inserimento di uno spazio "food and Beverage". Sarà dedicato ai tifosi ma anche ai turisti che arriveranno in città perché racconteremo il nostro brand.

L'obiettivo in questo caso è di aprire entro Natale".

Soddisfatta l'assessore Bordilli che non ha nascosto la fede blucerchiata. "In via XX Settembre stanno aprendo molti grandi marchi che si alternano con realtà commerciali storiche -ha spiegato- e sono molto contenta che il Genoa abbia deciso di trovare casa qui che si aggiunge a quella di Samp City presente lungo la stessa via. Dimostra l'impegno verso Genova di entrambi i club e lo dico da sampdoriana. Poi ci sarà anche il negozio di Piazza Banchi, un punto strategico per la nostra città che andrà a colmare un vuoto urbano dopo tanto tempo e questa è un'altra bella notizia".

Tra un autografo e una foto di rito De Winter ha invece analizzato sia il pareggio con la Roma, costato di fatto l'esonero di De Rossi che la prossima sfida a Venezia.

"Ho saputo e non è bello per lui però il calcio va veloce.

Domenica anche noi volevamo vincere e nel secondo tempo penso che avremmo meritato ma la Roma a sua volta nella prima frazione avrebbe potuto segnare più di un gol-ha detto il difensore belga del Genoa-.Venezia? sarà una partita difficile come tutte quelle in A e dimentichiamo l'amichevole di questa estate (che il Genoa aveva vinto 3-1, ndr)".



