Area Sanremo 2024, Carlo Conti direttore artistico

Il conduttore televisivo Carlo Conti è il direttore artistico dell'edizione 2024 di Area Sanremo, il concorso dedicato ai giovani talenti indipendenti, che, novità di quest'anno, premierà un finalista con l'accesso diretto al Festival di Sanremo. "Con grande piacere annunciamo che Carlo Conti, nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, sarà il direttore artistico di Area Sanremo 2024", dichiarano il sindaco della città dei Fiori, Alessandro Mager e il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica Filippo Biolè. "Ringrazio Carlo Conti - ha aggiunto il sindaco - perché per noi rappresenta motivo di vera soddisfazione, in quanto si compie il primo importante passo verso il Festival 2025. Questa mattina la Giunta comunale ha adottato la delibera di affidamento alla Fondazione Orchestra Sinfonica della nuova edizione di Area Sanremo e non potevamo annunciarla in modo migliore". Un'edizione ricca di novità. "Una su tutte - prosegue il sindaco - in quest'edizione un finalista di Area Sanremo avrà accesso assicurato al Festival". Biolè ha quindi annunciato che nei prossimi giorni la Fondazione pubblicherà il regolamento e aprirà le iscrizioni. I finalisti saranno non meno di 20. I vincitori saranno 10 e avranno accesso all'audizione con la commissione Rai che sceglierà i due concorrenti che parteciperanno alla finale di "Sanremo Giovani" in diretta su Rai1, a dicembre. Uno di loro andrà direttamente al Festival. A febbraio saranno quattro gli artisti (tre provenienti dalle selezioni di Sanremo Giovani e uno da Area Sanremo) che, sul palco dell'Ariston, si contenderanno il titolo di vincitore della categoria 'Nuove proposte' che Conti ha reintrodotto nel regolamento della kermesse canora.



