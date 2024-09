Università Genova, master su cavi sottomarini in fibra ottica

Partirà a Genova, città all'avanguardia nel campo delle comunicazioni sottomarine, il primo percorso formativo al mondo di specializzazione accademica sui cavi sottomarini in fibra ottica. Il master di secondo livello, in lingua inglese, è infatti uno dei punti fermo dell'accordo siglato tra l'Università di Genova, Sparkle primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, e SubOptic Foundation, organizzazione filantropica che ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza del settore delle infrastrutture digitali tra gli stakeholder globali.

"Questo master segna un arricchimento strategico e innovativo per il nostro Ateneo - spiega il rettore, Federico Delfino - nel contesto delle discipline marine e marittime, volto ad approfondire studi di pregnante attualità". Genova, tra l'altro, ha una posizione geografica strategica che ha convinto gli operatori del comparto ad investire su questi territorio. "Qui Sparkle ha realizzato una stazione di approdo dei cavi sottomarini, la Genova landing station, in grado di accogliere fino a otto cavi - ha ricordato Enrico Bagnasco, ad di Sparkle - perché vogliamo che Genova si sviluppi come un hub di aggregazione di queste infrastrutture strategiche per essere un nodo centrale dell'infrastruttura internet del futuro".

La conoscenza dei cavi sottomarini, quindi, diventa una grande sfida per la formazione perché occorrono competenze multidisciplinari: ingegneristiche, tecnologiche, ma nichel legislative e ambientali. "L'istruzione e la ricerca sono elementi centrali della missione di SubOptic Foundation - sottolinea Jayne Stowell, del Consiglio di SubOptic Foundation - e questa iniziativa è un'ottima opportunità di collaborazione per lo sviluppo di programmi d'istruzione e formazione che ispireranno e impegneranno le nuove generazioni di talenti a perseguire carriere nel nostro dinamico settore dei cavi sottomarini".



