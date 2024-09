Carceri, detenuto picchia un agente a Sanremo

Un detenuto proveniente dal cercare genovese di Marassi armato di lama ha distrutto le luci dell'infermeria e della sorveglianza del carcere di Sanremo poi ha aggredito e picchiato un agente, intervenuto nel tentativo di bloccarlo. L'agente, portato in ospedale, ha patito la lussazione di una spalla con prognosi di quindici giorni. A denunciare l'accaduto è il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria.

E' l'ultimo atto di violenza in ordine di tempo che si è verificato nel carcere di valle Armea. Nei giorni scorsi alcuni detenuti hanno organizzato una spedizione punitiva nei confronti di un altro recluso, ma sono stati bloccati per tempo mentre ancora prima un gruppo di detenuti che non voleva rientrare in cella dopo il passeggio ha occupato i corridoi.

"Ribadiamo che servono misure efficaci e immediate a partire dal deflazionamento della densità detentiva - ha detto il segretario regionale del Uilpa, Fabio Pagani -, il rafforzamento dell'organico di polizia penitenziaria e l'assicurazione dell'assistenza sanitaria e psichiatrica".



