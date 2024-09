Argentina,respinta richiesta scarcerazione dell'ex Br Bertulazzi

L'ex brigatista rosso Leonardo Bertulazzi, agli arresti in Argentina dal 29 agosto, si è visto respingere anche in appello la richiesta di scarcerazione presentata dalla difesa. Lo hanno confermato oggi all'ANSA fonti della Sala 2 del Tribunale d'appello federale.

Nella sentenza pubblicata il 13 settembre a firma dei giudici Eduardo Farah, Martin Irurzun e Roberto Boico, si afferma che "la gravità dei reati imputati e la pena di compimento effettivo richiesta da un altro Paese non possono essere ignorate come indizi di una possibile fuga". In un successivo passaggio della sentenza si evidenzia anche che "non si può ignorare che la richiesta di detenzione ai fini di estradizione afferma che il Bertulazzi è ricercato senza successo dallo Stato richiedente da diversi decenni".

L'ex Br rimarrà quindi per il momento ancora detenuto in un'unità penitenziaria della Polizia Federale mentre è ancora in corso di valutazione la richiesta per la concessione degli arresti domiciliari, secondo quanto riferito sempre oggi all'ANSA da fonti del tribunale.

La difesa aveva presentato la richiesta di scarcerazione adducendo che la revoca dello status di rifugiato emessa dalla Commissione nazionale rifugiati (Conare) il giorno precedente l'arresto di Bertulazzi - e che ha consentito la sua detenzione - "non è da considerare come definitiva", in quanto è stato presentato ricorso secondo diritto.

La giustizia italiana ha condannato Bertulazzi a 27 anni per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata. L'ex Br è considerato tra i responsabili del sequestro dell'ingegnere Piero Costa avvenuto a Genova nel 1977.



