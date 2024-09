Scuola: in Liguria primo giorno, mancano 1300 insegnanti

Primo giorno di scuola a Genova e provincia per 86mila i bambini e ragazzi ai quali si aggiungono circa 13mila alunni delle paritarie. In tutta la Liguria tornano sui banchi, o iniziano, 160 mila studenti.

In Liguria, secondo gli ultimi dati aggiornati del ministero dell'Istruzione cui si rifà il provveditorato agli studi, sono quasi 1300 i docenti di ruolo che ancora non sono stati assegnati. Sono 208 i supplenti annunciati al terzo turno di chiamate, che andranno a colmare vuoti ma per un periodo di tempo limitato. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno sono 287 le cattedre non assegnate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA