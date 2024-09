Liguria, presentato nuovo palinsesto di Telenord

Presentata questa mattina a Palazzo Interiano Pallavicino la nuova stagione televisiva del Gruppo Editoriale Telenord: due le nuove nomine per le direzioni di testata Tgn e Tgn calcio, una rinnovata programmazione dell'informazione con ulteriori format nazionali e un nuovo asset "Tn events&media" legato alla comunicazione e agli eventi.

Presenti il sindaco di Genova Marco Bucci, la redazione di Telenord, l'editore Massimiliano Monti che ha illustrato i punti salienti della imminente stagione e circa 200 ospiti tra cui il principe Pallavicino, Daniela Anselmi e Claudio Senzioni quali padroni di casa, il senatore Luca Pirondini, i deputati Ilaria Cavo e Matteo Rosso. Due le nuove direzioni, Tgn a Matteo Cantile e Tgn Calcio a Maurizio Michieli coadiuvati da una redazione composta da 9 professionisti. A iniziare dal 16 settembre 2024, la messa in onda - oltre alle due edizioni giornaliere del Tgn News 13.50 -19.00 sarà "Tgn Today", il nuovo appuntamento quotidiano delle ore 19.40 con fatti approfonditi in diretta con il pubblico e ospiti in studio. "Incontri Liguria - Italia", in onda il venerdì ore 20.30 mira a valorizzare la percezione della centralità e dell'importanza della Liguria, di Genova e il suo stretto legame con il resto d'Italia. Il format sarà caratterizzato da interviste, reportage e approfondimenti condotti da Matteo Cantile, Gilberto Volpara e Massimiliano Lussana, che coinvolgeranno ospiti di rilievo.

Altro protagonista del palinsesto è il calcio rossoblucerchiato, con le due edizioni quotidiane di Tgn Calcio, ore 12.30 - 19.20 e cinque programmi settimanali de "il derby del lunedì", "We are Genoa", "Forever Samp", "Stadio Goal Genoa" e "Stadio Goal Samp". Presentata questa mattina anche "Tn events&media" nuovo asset dedicato al mondo degli eventi. Oltre alle nuove edizioni dei forum nazionali "Shipping, Transport&Intermodal Forum" e "SaluteSanità" previsti tra febbraio e marzo 2025, si segnala il primo appuntamento in programma il 23 ottobre 2024 il Forum dedicato alle nuove energie e in particolare alla tematica "nucleare", che si terrà a Palazzo Tursi in considerazione del particolare scenario economico - geopolitico internazionale. I Forum, anch'essi ideati dall'editore Massimiliano Monti, sono curati da Fabio Pasquarelli in collaborazione con la redazione.

"L'obiettivo di Telenord per questa stagione - ha detto l'editore Massimiliano Monti -, è portare la Liguria al centro dell'attenzione del paese: la nostra è una regione laboratorio che ha spesso precorso i tempi e dettato l'agenda del paese. Con i forum tematici frequentati dalle più importanti personalità dei rispettivi settori e grazie agli appuntamenti politici di "incontri Liguria - Italia", arricchiti da opinionisti di chiara fama, l'attualità della Liguria sarà letta in chiave nazionale.

A quasi mezzo secolo di attività, proseguendo la visione di mio padre, sono orgoglioso di aver trasformato un'emittente locale in un Gruppo editoriale affidabile e competente",



Riproduzione riservata © Copyright ANSA