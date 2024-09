Cyber security, protocollo intesa tra Polizia Postale e Anci

Prevenire e contrastare i crimini informatici che potrebbero colpire i sistemi informativi "critici" che sono ritenuti essenziali per l'attività dei Comuni liguri. È questo lo scopo del protocollo d'intesa firmato oggi tra la polizia di Stato e Anci Liguria, l'associazione che riunisce tutti i comuni della regione. Con questa intesa le parti si impegnano, in primo luogo, ad adottare procedure di intervento attuando un costante scambio di informazioni per la tutela delle infrastrutture digitali e delle banche dati gestite dai Comuni liguri. Ulteriore aspetto riguarda la possibilità di organizzare percorsi di formazione dedicata ai tecnici ed ai dirigenti delle amministrazioni locali, finalizzati a migliorare la sicurezza e l'efficacia dei servizi resi alla collettività.

"Il protocollo con Anci Liguria - si legge nella nota - va a consolidare ulteriormente la stretta sinergia tra il centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale della Liguria e Liguria Digitale, già firmataria di un protocollo di intesa con Anci Liguria e nella cui sede è presente il Cyber Security Lab, laboratorio con apparecchiature e tecnologie sofisticate e all'avanguardia, messe a disposizione della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica, inaugurato a febbraio dello scorso anno"



