Criminalità, Genova e Imperia tra le meno sicure d'Italia

Imperia nel 2023 è stata l'ottava provincia più insicura d'Italia con 10.105 denunce di reati e una media di 4.838,5 ogni centomila abitanti, il 20% nel capoluogo. Negli ultimi sei anni l'imperiese è stata la prima provincia a livello nazionale per numero di reati di percosse denunciati in proporzione al numero di abitanti. È quanto emerge da un'analisi della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno pubblicata da 'Il Sole 24 Ore'. La Città metropolitana di Genova nel 2023 è stata l'undicesima città italiana per indice di criminalità con 37.632 reati denunciati, una media di 4.604,7 ogni centomila abitanti, l'81% nel Comune capoluogo. La provincia di Savona si posiziona quattordicesima nella classifica nazionale con 11.542 denunce, una media di 4.313,4 ogni centomila abitanti, il 29% nel Comune capoluogo. La provincia della Spezia è ventinovesima con 7.883 denunce, una media di 3.663,8 ogni centomila abitanti, il 52% nel capoluogo, ma nonostante lo spezzino risulta la provincia ligure più sicura, negli ultimi sei anni La Spezia è stata la prima provincia a livello nazionale per numero di reati di spaccio denunciati in proporzione al numero di abitanti.



