Calcio: Sampdoria ko a Cosenza e ultimo posto

Dopo il pareggio in casa col Bari, adesso la sconfitta 2-1 a Cosenza. La cura di Andrea Sottil, da poche settimane sulla panchina della Samp, non ha ancora prodotto gli effetti giusti attesi dopo l'esonero di Andrea Pirlo. I blucerchiati vanno sotto dopo otto minuti con lo straordinario mancino di D'Orazio che non lascia scampo a Silvestri. Uno schiaffo che mette in difficoltà la squadra ligure dell'ex Tutino, assente per infortunio. E solo ad inizio ripresa arriva il pareggio, siamo al 48' quando l'ex Como Ioannou supera Venturi e fulmina il portiere avversario con un destro potente. Ma dopo appena quattro minuti sorpasso ancora del Cosenza con la conclusione di Strizzolo al 52'. La Samp potrebbe festeggiare al 60' col pareggio di Coda su assist di Sekulov ma dopo 5' minuti di controllo al Var l'arbitro annulla per una posizione irregolare di Depaoli.



