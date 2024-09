Vicesindaco Rapallo chiede scusa per post, sindaco lo conferma

Il vicesindaco di Rapallo Giorgio Tasso ha chiesto scusa al sindaco Elisabetta Ricci per il post choc sul caso di Viareggio e la sindaco ha accettato confermando il ruolo e gli incarichi. "Sull'onda dell'emotività e pensando ai fatti personali di cui sono stato vittima di recente nella mia attività, ho scritto un commento che, alla luce del mio ruolo istituzionale, non avrei dovuto esprimere - ha affermato Tasso -. Mi scuso pertanto con il sindaco Ricci, con l'Amministrazione comunale nella sua interezza e con tutte quelle persone che si sono sentite offese. Ribadisco la mia più totale e naturale opposizione a qualsiasi atto, tanto più se delittuoso, che infranga qualsiasi legge del nostro Paese".

Elisabetta Ricci, sindaco di Rapallo, ha replicato: "Accetto le scuse del vicesindaco Tasso e ribadisco pertanto la fiducia in lui confermando il ruolo e gli incarichi. Un errore può capitare a tutti: come ho già detto il giustizialismo non è mai la soluzione migliore".



