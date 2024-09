Riviera Trasporti, accordo con sindacati, tolto stato agitazione

Si è chiusa ieri sera con esito positivo e dopo alcune ore di discussione la procedura di conciliazione avvenuta davanti al prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, tra Riviera Trasporti, l'azienda del trasporto pubblico in provincia di Imperia e i sindacati di categoria Cgil, Cisl e Uil. Anche a fronte di garanzie sul trasporto scolastico, è stato così revocato lo stato di agitazione.

"Gli argomenti vertevano in modo particolare sulla necessità di evitare la soppressione delle corse o porre in essere altre iniziative necessarie per informare l'utenza - ha detto il prefetto -. Sulla mia proposta conciliativa, Riviera Trasporti assicurerà la programmazione delle corse. Siamo in una fase emergenziale, quindi verosimilmente alcune corse al momento verranno soppresse, ma non quelle che riguardano l'utenza scolastica". Il rappresentante di governo ha, quindi, precisato che si tratta di una situazione emergenziale temporanea e che Riviera Trasporti informerà sindacati, sindaci e utenza sulle corse che saranno soppresse.

"Nel frattempo, l'amministrazione provinciale, in primis il presidente della Provincia (Claudio Scajola, ndr), sta lavorando per individuare in situazione di somma urgenza, ditte esterne che sopperiranno all'attuale carenza con mezzi e organico. Per cui a breve avremo l'intera copertura dei servizi di trasporto in provincia". Nel garantire che non si tratterà di una esternalizzazione del servizio, il quale resta pubblico, il prefetto ha precisato: "E' un aiuto che verrà dato attraverso il ricorso temporaneo a ditte esterne, che durerà fino al 31 di dicembre: data entro la quale si incontreranno sindacati, Porvincia e azienda per vedere se rinnovare o meno l'esternalizzazione temporanea. L'azienda rimane pubblica, c'è un grosso impegno da parte della Provincia anche di tipo finanziario. C'è anche la possibilità, che sta studiando il presidente Scajola, di individuare fondi a sostegno della garanzia del trasporto pubblico locale".



