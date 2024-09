Genoa: Gilardino, 'la Roma? Gare che ci esaltano'

Sarà un Genoa con i 'cerotti' quello che sfiderà domani la Roma come spiega Alberto Gilardino.

"Abbiamo avuto pochi giorni per allenarci. Ci aspettiamo comunque risposte positive anche da chi è andato in Nazionale accumulando minutaggio nelle gambe mentre chi è rimasto si è allenato bene. Ad oggi siamo in emergenza a livello numerico ma questa squadra ha dimostrato nelle difficoltà di saper fare partite importanti. Mi aspetto da chi scenderà in campo una partita da Genoa. La nostra è una resilienza silenziosa ma tenace con grandissima forza volontà".

Spiega ancora il tecnico: "E' un momento in cui ci dobbiamo compattare e restare uniti nonostante le assenze che abbiamo".

Dunque un messaggio chiaro per la squadra che deve assolutamente voltare pagina e calarsi una nuova realtà perché altrimenti il Grifone potrebbe fare fatica: "La cosa fondamentale è il valore e il peso di ogni partita e di ogni punto in questo campionato.

Quanto accaduto l'anno scorso ce lo dobbiamo scordare velocemente. Ci sarà da battagliare fino alle ultime giornate quest'anno. I punti pesano, lo sappiamo, e noi dobbiamo far ben presente a questo tipo di situazione. Ne abbiamo parlato con i ragazzi e sanno l'importanza di ogni sfida e di ogni punto".

Ci sono diversi dubbi con le certezze di Bani e De Winter che sono disponibili dopo i problemi muscolari accusati nelle scorse settimane. A centrocampo dubbio tra Thorsby e Malinovskyi mentre in attacco Ekuban potrebbe avere qualche chance in più rispetto a Vitihna per affiancare Pinamonti. E sulla Roma aggiunge: "E' una squadra incredibile per quello che sono riusciti a creare anche in questo mercato. C'è la consapevolezza di affrontare una squadra molto forte ma noi dobbiamo mantenere un profilo di umiltà alto consapevoli di sapere che in queste partite sappiamo esaltarci".



