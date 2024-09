Un gatto appartenente a una famiglia abitante in frazione La Mortola a Ventimiglia, è stato trafitto dal dardo di una balestra, nella tarda serata di ieri.

E' rimasto ferito all'occhio e alla bocca. Sul posto sono intervenuti la polizia e i volontari delle ambulanze veterinarie. Il gatto è stato portato in una clinica veterinaria e operato d'urgenza. Accertamenti sono in corso per risalire agli autori dell'aggressione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA