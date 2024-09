Due aggressioni in poche ore in due ospedali a Genova

Ancora aggressioni al personale sanitario in due diversi ospedali a Genova. Il primo episodio è avvenuto al Galliera dove un uomo di 46 anni senza fissa dimora ha dato un pugno in testa ad un infermiere. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il paziente è arrivato al pronto soccorso lamentando dolori al petto. Il personale sanitario si è accorto di alcune macchie sul suo corpo e lo ha spostato in una stanza isolata, per precauzione. Il paziente ha iniziato ad agitarsi e ha dato un pugno all'infermiere per poi scappare. Gli agenti delle volanti lo hanno poi raggiunto in via Silvio Pellico e lo hanno accompagnato in questura dove lo hanno denunciato.

Poco dopo, al Villa Scassi, un'altra aggressione. I poliziotti hanno denunciato un uomo di 31 anni che si è presentato con la fidanzata. Al pronto soccorso l'uomo ha iniziato a ostacolare i protocolli sanitari, spintonando una infermiera e minacciandola con un coltellino. Immediato l'intervento delle volanti. Alla vista degli agenti l'uomo ha aggredito anche loro. Oltre al coltellino gli agenti gli hanno trovato due tessere sanitarie intestate ad altre persone e un cacciavite.



