Circolo pescatori rapallesi festeggia 50 anni di storia

Il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi festeggia cinquant'anni di storia, confermando il suo profondo legame con la città. Fondato il 14 settembre 1974, il circolo nacque in un periodo di grandi cambiamenti per Rapallo, segnato dalla costruzione del nuovo porto. L'obiettivo dei soci fondatori era preservare i posti barca per i cittadini locali, evitando che venissero assegnati a forestieri più facoltosi. Tra i pionieri che firmarono l'atto costitutivo figurano Benedetto Fulle, primo presidente, Mario Ghiara, Franco Zecca e altri illustri rapallesi. Riccardo Repetto, attuale presidente, ricorda con affetto anche Aldo Rolleri, che, pur non firmando, diede un contributo significativo al circolo.

Negli anni, il circolo ha evoluto la sua offerta, includendo nuove discipline come il canottaggio e la pesca subacquea, e ottenendo successi a livello nazionale e mondiale. Oggi, l'impegno sociale è forte quanto quello sportivo: dalla posa dei lumini in mare durante le feste di luglio alla raccolta fondi per iniziative locali, il circolo resta al servizio della comunità. Mezzo secolo dopo, la filosofia del circolo non è cambiata: il legame con la città è sempre al centro delle sue attività. Oggi è previsto un brindisi di auguri nei locali del nuovo bistrot del porto Carlo Riva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA