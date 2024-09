Chiavari intitola lo stadio a Sannazzari, primo capitano Entella

Il Comune di Chiavari intitolerà il campo sportivo di via Gastaldi a Enrico Sannazzari, conosciuto con il nome di "Richin", primo capitano dell'Entella. L'annuncio ufficiale questa sera durante il convegno "Sport ponte tra generazioni" che darà il via all'edizione 2024 della Festa dello Sport, in programma all'Auditorium San Francesco alle 20.45. I familiari di Sannazzari, Elisabetta, Marie Claude e Nicoletta doneranno la celebre "Tessera n.1", datata 13 novembre 1919, all'amministrazione comunale.

"Un gesto simbolico per celebrare un parte importante della storia calcistica chiavarese. Un omaggio ad un uomo straordinario, una figura che ha fatto la storia dell'Entella e, più in generale, di Chiavari - afferma il sindaco -. La consegna del tesserino, prezioso documento storico, rappresenta un momento di grande emozione per la città e per tutti gli appassionati dell'Entella. Si tratta di un riconoscimento alla figura di Sannazzari e al suo contributo fondamentale alla nascita e alla crescita del club".

Enrico Sannazzari, soprannominato "Asso di Picche" nacque a Chiavari il 1° novembre 1895 ed fu non solo uno dei primi calciatori, ma anche il primo a fare goal. Oltre ad essere uno dei fondatori nel 1914 della squadra "Entella Foot-Ball Club", partecipò attivamente alla scelta dei colori biancocelesti in omaggio alla divisa della nazionale argentina dell'epoca. Ha legato tutta la propria vita alla storia dell'Entella anche quando partì per il Perù, dove trascorse l'ultima parte della sua vita, e morì a Lima il 19 marzo 1975. Il tesserino di Enrico Sannazzari entrerà a far parte dell'archivio storico del Comune, dove sarà custodito.



