Calcio: Sottil, serve cambio intensità

Domani sfida a Cosenza per la nuova Sampdoria di Andrea Sottil che ha debuttato con un pareggio in casa col Bari e dopo due settimane di lavoro ha voglia di un cambio di marcia: " Il gruppo ha risposto molto bene in questi giorni perché li ho visti tutti coinvolti cercando di fare le cose che chiedo. Certo c'è molto ancora da fare, da lavorare.

Però ho avuto davvero un'ottima risposta da parte del gruppo.

Soprattutto per un cambio di intensità mentale che voglio subito e di conseguenza anche in campo". Ci sono alcuni punti interrogativi visto che l'attaccante Tutino e il difensore Romagnoli non solo al meglio: " Li stiamo valutando in queste ore. Non hanno niente di importante. Dobbiamo decidere. Ferrari in difesa è un giocatore di grande esperienza, ha un vissuto incredibile. Ottimo calciatore. E' chiaro che anche lui sta cercando di riadattarsi a una migliore condizione fisica ma l'ho visto progredire in questi giorni progredire, migliorare. E' chiaro che è un ragazzo che va gestito. Le scelte le farò poi domani mattina", continua l'allenatore. Che poi spiega anche come la Samp dovrà gestire la pressione di un campionato estremamente difficile visto che i blucerchiati sono considerati tra i favoriti: "La pressione in questo lavoro c'è ed è giusto che ci sia. Noi siamo tutti professionisti. Dobbiamo saper gestire la pressione. E' chiaro, la Sampdoria deve fare un campionato da protagonista. Ma sbagliamo ad andare solo dietro all'ossessione del risultato, noi dobbiamo cercare una identità.

I risultati si raggiungono con prestazioni di livello. Noi conosciamo già cos'è il mondo Sampdoria, cosa rappresenta. Ma non dobbiamo farci prendere dall'affanno, dall'ansia del risultato. Il risultato dobbiamo raggiungerlo con le prestazioni che devono essere da Sampdoria" dice ancora Sottil.



