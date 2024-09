Toti: Avs, aveva proclamato di volere processo perchè innocente

"Toti non aveva proclamato di voler fare del suo processo un' occasione per sostenere la sua innocenza e la legittimità della sua richiesta di finanziamenti a imprenditori privati? Un'occasione per denunciare che la magistratura nel suo caso ha voluto condizionare la politica? Invece tutto viene messo a tacere. Di sostanza una ammissione di colpevolezza che segue quella di Signorini e molto probabilmente sarà seguita per ultimo da Spinelli". Lo scrivono in una nota Carla Nattero, segretaria Sinistra Italiana Liguria e Simona Simonetti, co-portavoce Europa Verde Liguria.

"L'indignazione di Toti contro la magistratura si è dimostrata un bluff come le tante promesse con cui aveva conquistato la Liguria e Bucci così può fare la campagna elettorale senza il condizionamento del processo dove forse avrebbe dovuto spiegare, visto che molti dei reati contestati riguardano Genova, se non se ne è accorto o se si è girato dall' altra parte. Comunque una cosa è certa. Il modello Genova ne esce decisamente distrutto da tutta questa vicenda".



