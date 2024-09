Sansa, 'Toti diceva di essere innocente invece patteggia'

"Diceva di essere innocente, ma Giovanni Toti ha deciso di patteggiare due anni e un mese per corruzione e finanziamento illecito, se voi foste così certi di non aver commesso reati, accettereste di patteggiare? Toti con una mano patteggia per reati gravissimi, con l'altra abbraccia Bucci". Così il capogruppo della Lista Sansa nel Consiglio regionale della Liguria Ferruccio Sansa, ex candidato presidente della Regione Liguria per il centrosinistra alle elezioni regionali del 2020, commenta via social la svolta nell'inchiesta per corruzione in Liguria.

"Ieri Toti che sorride stringendo la mano di Bucci e lancia la sua candidatura alla guida della Regione, intanto tutti i suoi uomini e le sue donne, come Jessica Nicolini, annunciano la loro candidatura -. continua Sansa - Oggi arriva la notizia che lo stesso Toti ha chiesto il patteggiamento per corruzione e finanziamento illecito. Ecco, le cose sono chiare. Tocca a voi decidere se volete un potere che patteggia per corruzione oppure il cambiamento".



