Rolli Days Genova da domani con restauro giardino Palazzo Bianco

I Rolli Days tornano a Genova da domani a domenica e nel successivo fine settimana del 21 e 22 settembre con la riapertura al pubblico del giardino restaurato di Palazzo Bianco in via Garibaldi. Genovesi e turisti potranno riscoprire il giardino che è stato interessato da un intervento di manutenzione straordinaria, insieme al restauro dello scalone di Palazzo Tursi inserito nella lista dei 42 antichi palazzi nobiliari dal 2006 Patrimonio dell'Umanità Unesco.

L'intervento sui giardini di palazzo Bianco, circa 2 mila metri quadrati, il cui assetto attuale risale a metà del secolo scorso, ha visto il restauro della fontana centrale con la statua del Fauno, con impianto di riciclo delle acque, evitando le dispersioni, e del 'risseu' settecentesco che la circonda, fino alla sistemazione del verde. È stato effettuato inoltre il restauro della statua e della fontana della Venus Pudica, delle due statue dei musici, dei vasi in marmo e delle panchine del giardino. In occasione della doppia edizione autunnale dei Rolli Day tra le numerose novità i visitatori potranno anche scoprire Palazzo Nicolosio Lomellino con alle spalle la storia delle cinque famiglie che lo hanno vissuto dal 1500 a oggi, sono in programma visite guidate al 'giardino segreto' e al primo piano nobile, dove è esposta l'opera dell'artista Luca Petraglia che ha realizzato il primo palazzo dei Rolli con gli iconici mattoncini Lego.



