Post choc Viareggio, chieste dimissioni vice sindaco Rapallo

Le opposizioni in Consiglio comunale a Rapallo hanno chiesto con un documento ufficiale le dimissioni del vice sindaco Giorgio Tasso che nei giorni scorsi in un post ha commentato la vicenda di Viareggio scrivendo, riguardo alla vittima dell'omicidio: "Sono i rischi del mestiere. Capita di incrociare qualcuno che reagisce. Non sentiremo la sua mancanza". Giorgio Tasso è da pochi mesi nella giunta eletta a giugno ed è diventato nelle ultime settimane coordinatore provinciale di Noi Moderati.

Dopo le polemiche scoppiate a seguito del post, questa mattina un gruppo di consiglieri comunali composto da Andrea Annicchiarico, Francesco Angiolani, Armando Ezio Capurro, Andrea Carannante, Pier Giorgio Brigati e Gaia Mainieri, ha protocollato una mozione di sentimento indirizzata al sindaco Elisabetta Ricci e al presidente del Consiglio Comunale Mentore Campodonico: "I firmatari considerano le affermazioni del Vice Sindaco inappropriate per il ruolo che ricopre come rappresentante di tutti i cittadini. Il suo compito, infatti, dovrebbe essere quello di promuovere il rispetto delle leggi e non di alimentare tensioni con frasi che rischiano di esasperare gli animi. Alla luce di queste dichiarazioni, i gruppi consiliari chiedono che il Consiglio Comunale esprima un giudizio sull'opportunità che il Vice Sindaco continui a ricoprire il suo incarico. In alternativa, si auspica che egli presenti le proprie dimissioni o, in assenza di queste, venga rimosso dal sindaco".



