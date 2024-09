Mons.Tasca: vivere la scuola come un ambiente di pace

"Vi auguro di affrontare la scuola come un tempo che vi faccia conoscere la realtà in cui viviamo e nella quale camminiamo, per non essere succubi di slogan ma per imparare a costruire un pensiero interiore e a valorizzare i propri carismi da poter offrire al mondo". È l'augurio al mondo della scuola dell'arcivescovo di Genova Marco Tasca in un messaggio per l'inizio dell'anno scolastico 2024/25.

Rivolgendosi "a studenti, professori e chi è a servizio di questa bellissima realtà che è la scuola", l'arcivescovo gli augura di "sperimentare la bellezza delle relazioni" perché "in questa società siamo chiamati a valorizzare l'importanza dei legami per diventare una comunità che si accompagna vicendevolmente".

Infine esorta tutti a "vivere la scuola come un ambiente di pace" perché "è un luogo dove imparare il dialogo, la cura fraterna, il camminare insieme" e "la pace viene innanzitutto dai gesti di ciascuno nei propri ambienti di vita".



