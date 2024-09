Liguria: Spediporto, grandi opere indispensabili per i porti

"Chiediamo un impegno a chi sarà candidato alla presidenza della Regione Liguria: la portualità deve essere al centro del programma con tutto ciò che ad essa si lega, come ad esempio, le grandi opere. Senza crescita dei porti non ci può essere sviluppo per la Liguria". È l'invito lanciato dal direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta.

"I numeri confermano come quello ligure sia il sistema regionale più performante del Paese - rimarca Botta -. Infatti, leggendo i dati del 2023 e accorpandoli per regioni, la Liguria ha toccato 75 milioni 429 mila tonnellate di merce movimentata dagli scali di Genova, Savona-Vado e La Spezia, otto milioni di tonnellate in più rispetto alla Sicilia mentre, più distanziate sono Friuli Venezia Giulia, Calabria, Toscana".

Il direttore generale di Spediporto sollecita nuovamente la politica invitandola a "mettere mano al processo attuativo della zona logistica semplificata a Genova, che stimolerebbe gli investimenti" e porta a proposito di fiscalità un paragone con l'Olanda. "A Rotterdam - spiega Botta - vige il cosiddetto regime dell'articolo 23, con le aziende che, se dispongono di una licenza specifica, possono differire il pagamento dell'Iva sull'importazione fino alla successiva dichiarazione periodica.

Questo significa che l'Iva sull'importazione viene riportata sia come debito che come credito, senza che vi sia un esborso immediato. Queste soluzioni fiscali, unite a investimenti in infrastrutture e digitalizzazioni, hanno consentito al porto di Rotterdam, espressione di un paese come l'Olanda, che ha poco più di un terzo della popolazione dell'Italia, di portare il numero dei lavoratori a quota 360 mila, con un import di beni per oltre 450 miliardi di euro l'anno. Il porto di Genova, per fare un raffronto, importa tra i 60 e gli 80 miliardi di euro in beni, con 56 mila occupati".



