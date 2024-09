Liguria: Bucci non lascia l'incarico di commissario per la diga

Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria e sindaco di Genova Marco Bucci non intende rinunciare all'incarico di commissario per la costruzione della nuova diga del porto di Genova. Lo ribadisce lui stesso durante un'intervista a SkyTg24. "Non esiste un conflitto tra l'incarico politico e quello di commissario straordinario, - dichiara - andremo il Cassazione il 26 settembre perché pur essendo stati sconfitti due volte alcuni cittadini, pensi un po' di che parte, pensano di dover andare addirittura in Cassazione, sta di fatto che siccome la campagna elettorale è molto corta discuteremo con il ministro o il presidente del Consiglio e vedremo il da farsi. È un discorso amministrativo-legale, non esecutivo".



