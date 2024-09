Allerta meteo per vento forte nel centro levante della Liguria

Un avviso meteo per vento forte oggi e domani in Liguria è stato diramato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal), in particolare dalle prime ore della notte sono previsti venti da nord nel centro levante della Regione fino a 70-80 chilometri all'ora con raffiche oltre i 100 chilometri all'ora sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte, mentre sul ponente ligure fino a 50-60 chilometri all'ora con raffiche di burrasca sui crinali. È previsto un generale calo dei venti dalle ore centrali di domani, sabato 14 settembre, fino a deboli o moderati nella seconda parte del pomeriggio.



