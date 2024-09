Alberto di Monaco a Sanremo per mostra abiti madre Grace

Il principe Alberto di Monaco ha visitato oggi in forma privata al Casinò di Sanremo l'esposizione dedicata agli abiti della madre, la principessa Grace Kelly, Icona di eleganza. Il sovrano era accompagnato dal sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, componente dell'Associazione Siti storici dei Grimaldi ed è stato accolto dal sindaco di Sanremo, Alessandro Mager. Presente anche l'ad del Casinò Gian Carlo Ghinamo. Il principe Alberto si è soffermato nella sala privata ed ha apprezzato la mostra, curata da Federica Flore, costituita da sei abiti provenienti dalla collezione privata della famiglia Grimaldi. L'esposizione ha il patrocinio dell'Ambasciata di Monaco in Italia e dell'associazione siti storici Grimaldi, in cui è inclusa Sanremo. L'"Omaggio alla Principessa Grace icona di eleganza" e la mostra "Stile artigiano è di Moda" si inseriscono nel Festival dell'Alta Sartoria ecosostenibile, che nasce in collaborazione con Confartigianato Imperia, Confartigianato Nazionale e del Piemonte e Fondazione Zecchi, con l'obiettivo di valorizzare la tradizione del Casinò nel settore moda artigianale e sartoriale, iniziata già negli anni Venti del secolo scorso. "E' stato un onore poter ricevere il il principe Alberto di Monaco - ha affermato il primo cittadino -. L'evento di oggi pomeriggio è segno tangibile di quanto la casa da gioco continui a proporsi come luogo di cultura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA