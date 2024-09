Rubano gasolio e benzina da camion, tre arrestati a Genova

Tre uomini sono stati arrestati dalla polizia a Genova mentre rubavano gasolio e benzina dai camion in sosta in corso Perrone armati di taniche e di un grosso tubo di plastica usato per travasare il carburante. Sono accusati di furto aggravato in concorso tra loro.

La segnalazione è pervenuta da un cittadino che aveva notato i tre uomini giungere in corso Perrone a bordo di un'auto e, dopo un breve giro di perlustrazione, scendere con un grosso sacco contenente numerose taniche, per poi andare ad armeggiare vicino a due furgoni parcheggiati lungo la via.

I poliziotti immediatamente giunti sul posto li hanno rintracciati. Nelle vicinanze sono state rinvenute diverse taniche, di cui tre contenenti circa 75 litri di gasolio, risultati essere stati asportati da due furgoni, entrambi trovati con l'imbocco del serbatoio danneggiato. La perquisizione del veicolo utilizzato dai tre, il cui bagagliaio è stato trovato intriso di carburante, ha portato al rinvenimento di numerosi attrezzi atti allo scasso. Il carburante recuperato è stato restituito ai legittimi proprietari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA