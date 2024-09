Restaurato il Teatro Cavour a Imperia, nuova stagione a dicembre

Lo storico palcoscenico di Porto Maurizio a Imperia, il Teatro Cavour, è stato nuovamente inaugurato dopo una lunga fase di restauro. Alle 12,30 la cerimonia in Teatro (con maxischermi nelle piazze per allargare la platea interessata) l'orazione celebrativa tenuta da Corrado Bologna docente di filologia romanza alla Sapienza di Roma, tre esecuzioni musicali da parte di Coro e Orchestra del Carlo Felice ("Il Canto degli Italiani, il coro dal "Nabucco" e il Coro a bocca chiusa da "Madama Butterfly") e la proiezione del film celebrativo realizzato per il centenario di Imperia da Ellis van Jason.

Costruito nel 1871 su disegno dell'architetto di Sampierdarena Nicolò Arnaldi, nella tipica conformazione all'italiana con platea e palchi il Cavour ha svolto un ruolo culturale di primo piano nel ponente ligure fino alla seconda guerra mondiale. Da lì ha subito varie trasformazioni fino alla chiusura nel 1983 dopo i drammatici fatti del Cinema Statuto di Torino. Riaperta dopo una ristrutturazione nel 1990 (con la direzione artistica dell'attore Franco Carli) ha ripreso l'attività per diversi anni fino a quando nel 2015 è stato dichiarato inagibile.

Ora il restauro completo: "Il teatro - spiega il regista teatrale Sergio Maifredi, direttore artistico del "Teatro Pubblico Lirico", vincitore del bando per la gestione del Teatro Cavour - ha circa 600 posti, un bellissimo Ridotto di 80 posti, una sala prove per la danza molto ben attrezzata e addirittura una foresteria con due appartamenti dove potranno essere anche ospitati artisti. Per me lavorare al Cavour significa tornare in una città dove per tredici anni ho gestito il Festival Grock e dove ho lasciato molti ricordi".

Figura di spicco nel panorama culturale, Maifredi, reduce dalla presentazione al Festival di Venezia del suo film "Strade maestre", per sette anni ha diretto il Teatro Vittoria di Roma, ha diretto tre teatri comunali in Puglia, Sicilia e Liguria ed è stato cinque anni regista residente al Teatr Nowy di Poznan in Polonia. "Il Cavour - spiega - costituisce un'avventura molto importante. E' "il" e non "un" teatro della città e questo aumenta le responsabilità di chi lo gestisce. Trovo tra l'altro che abbia grandi potenzialità su un territorio molto ampio che arriva fino a Nizza. E voglio immaginarmi un luogo aperto davvero alla città. In altri Paesi i teatri sono un punto di aggregazione al di là degli spettacoli stessi che vengono realizzati. Ecco il Cavour deve essere una "fabbrica" culturale da frequentare normalmente, nella quale far nascere delle idee, creare spettacoli e relazioni culturali". L'inaugurazione della nuova stagione è fissata per il 15 dicembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA